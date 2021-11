Auswertung zu Projekt in Ilversgehofen

Erfurt. Am 10. November wird zum Bilanztreffen des Erfurter Stadtteil-Projektes „Change My Mind“ eingeladen. Was sollte verbessert werden?

Der Kulturverein Klanggerüst kündigt für Mittwoch, 10. November, das Abschlusstreffen des Ilversgehofener Stadtteil-Projektes „Change My Mind“ an. Es beginnt 16.15 Uhr mit einem Stadtteilrundgang. Treffpunkt ist der Kulturwegweiser am Ilversgehofener Platz. Anschließend wird ab 18 Uhr im Kontor Bilanz gezogen über das Projekt und seine Ergebnisse.

Thematisiert werden laut Ankündigung Forderungen aus dem „Dialog der Vielfalt“, zudem gibt es einen Rückblick. Wegen Corona ist eine Anmeldung notwendig unter dialog-vielfalt@klanggeruest.de.

Mit dem Projekt im Erfurter Norden möchte der Verein seit März gewohnte Strukturen und Entscheidungsprozesse in Hinblick auf gesellschaftliche Vielfalt hinterfragen. „Change My Mind“ fördert das Miteinander im Stadtteil und den Austausch unter den Bewohnern Ilversgehofens. Im Rahmen des Projekts kamen Bewohner und Gestaltende des Stadtteils zusammen, um über ihre Ideen für Ilversgehofen zu sprechen.

www.klanggeruest.de/projects/change-ilversgehofen