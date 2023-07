Auszeichnung für drei Erfurter Projekte in Äthiopien, Mexiko und Kabul

Erfurt. Der Commitment Award hat wieder drei besonders herausragende Projekte von Erfurter Studierenden gewürdigt. Drei mal 1000 Euro kommen den Arbeiten zugute.

Auch 2023 hat die Willy Brandt School of Public Policy der Universität Erfurt zusammen mit der Engagementpreis-Stiftung den Commitment Award verliehen. Fünf Projekte waren nominiert – am Donnerstagabend wurden die Gewinner ausgezeichnet. Ziel des Preises ist es, nachhaltigen Ideen und sozialen Projekten eine Anschubfinanzierung zu ermöglichen, denn die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 1000 Euro zur Umsetzung ihres Projekts.

Projekt zugunsten von Kindern aus Äthiopien gewinnt ersten Preis

Eine Jury hat folgende drei Projekte unter den nominierten ausgewählt: Ein Preis ging an das „Cattle Raid Child Care and Reintegration Project“, ein Projekt von Arupur Charles Peyo zur Betreuung und Wiedereingliederung von Kindern aus Familien, die in Äthiopien Opfer von Viehdiebstählen geworden sind. Es zielt darauf ab, diesen Kindern umfassende Betreuung, Schutz und Unterstützung zu bieten, um sie besser in die Gesellschaft zu integrieren und ihr Trauma zu überwinden.

Eine weitere Auszeichnung ging an „Digital Literacy for the Social Incidence“ oder kurz: „Dig-Incidence“, ein Projekt von Francisco Calep Pimienta González und Cristhy Alejandra Alpuche Cabrera zur Verbesserung der digitalen Kompetenzen von Organisationen der Zivilgesellschaft in Mexiko, um ihre Wirkung in die Gesellschaft hinein zu stärken.

Mit einem dritten Preis, ebenfalls dotiert mit 1000 Euro, wurde „Afghan Girls to University“ von Sayed Ziafatullah Saeedi ausgezeichnet. Im Mittelpunkt dieses Projektes stehen zehn weibliche Überlebende eines Selbstmordattentats auf das Kaaj Educational Center in Kabul (Afghanistan) im Jahr 2022, denen die Taliban den Zugang zu Bildung verwehren.