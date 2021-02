Auto bleibt in Erfurt im Straßenbahngleisbett stecken

Erfurt. Ein Autofahrer hat sich in Erfurt im Gleisbett an der Straßenbahnhaltestelle „Am Schwemmbach“ festgefahren.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug in der Käthe-Kollwitz-Straße falsch abgebogen und so im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Für circa 2 Stunden ging bei der Straßenbahn in beide Richtungen nichts mehr. Auch ein Schienenersatzverkehr konnte nicht angeboten werden. Fahrgäste wurden gebeten zu Fuß zu gehen.

Der Pkw des Autofahrers hatte sich in einem Serviceschacht festgefahren. Nachdem das Auto von einem Bergedienst aus dem Loch befreit wurde, konnte der Autofahrer den Gleisbereich selbstständig verlassen.