Auto prallt gegen Baum und durchbricht Zaun in Gispersleben

Gispersleben. Ein 42-Jähriger wollte am Sonntag nur kurz mit dem Auto für seine Familien Brötchen holen. Aquaplaning machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Eine kurze Autofahrt zum Bäcker, endete am Sonntag für einen 42-Jährigen in Gispersleben am Sonntag auf einem Feld. Die Feuerwehr musste das Dach seines Fahrzeuges abschneiden.

Laut Polizeiangeben, verlor der Mann durch eine größere Wasserpfütze die Kontrolle über sein Auto und schleuderte zuerst gegen einen Baum. Anschließend durchbrach das Fahrzeug einen Zaun, bis es in einem Feld zum Stehen kam.

Der 42-Jährige konnte sich nicht selbst aus seinem beschädigten Auto befreien. Die Feuermehr musste das Autodach entfernen. Der Fahrer kam abschließend in ein Krankenhaus.

