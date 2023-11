Autofahrer erhält in Erfurt nach Verkehrskontrolle mehrere Anzeigen

Erfurt. In Erfurt hat die Polizei einen Autofahrer kontrolliert und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Eine Verkehrskontrolle endete am Dienstagnachmittag für einen Autofahrer mit mehreren Strafanzeigen. Der 44-Jährige war mit seinem Mercedes in der Kranichfelder Straße unterwegs, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann einen Führerschein vor. Allerdings wurde dieser ihm bereits entzogen. Außerdem kam bei der Kontrolle laut Angaben der Polizei heraus, dass die angebrachten Kennzeichen manipuliert und nicht zugelassen waren. Zudem reagierte ein Drogentest positiv. Schließlich fanden die Polizisten einen sogenannten Totschläger im Auto des 44-Jährigen. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen ausgestellt.

Großen Sachschaden an Auto verursacht

Großer Sachschaden wurde in der Nacht zu Montag von einem Unbekannten an einem in der Friedrich-Engels-Straße abgestellten Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hat hier ein Unbekannter alle Türen beschädigt, eine Rückleuchte zerstört sowie einen Reifen zerstochen. Der Schaden an dem Auto wird auf 5000 Euro geschätzt.

Einbrecher durchwühlt komplette Wohnung

Ein Einbrecher schlug in den letzten Tagen in einer Wohnung in der Andreasvorstadt zu. Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchwühlte jeden Raum. Der Einbrecher stahl Schmuck, Bargeld und einen Staubsauger im Wert von über 7000 Euro. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl.

Beute im Wert von 18.000 Euro

Große Beute machten Diebe auf einer Baustelle in der Eugen-Richter-Straße. Am Montag wurde hier festgestellt, dass Unbekannte Rohre, Dämm-Materialien und Trockenbau-Elemente gestohlen wurden. Der Wert der Beute wird auf 18.000 Euro geschätzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter bereits am Samstagabend zugeschlagen und das Diebesgut mit einem Transporter weggeschafft hatten. Die Ermittlungen dauern an.

