Autofahrer fährt bei Rot - Polizei macht erstaunlichen Fund im Auto

Am Samstagabend wollten Polizisten des Inspektionsdienst Erfurt Süd Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Weimarischen Straße/Azmannsdorfer Weg durchführen. Als sie das Lasermessgerät gerade aufbauen wollten, kam ihnen aus dem Azmannsdorfer Weg ein Auto entgegen, das trotz roter Ampel die Weimarische Straße in Richtung Eisenberger Straße überquerte.

Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in der Hermsdorfer Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, so die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-jährige Autofahrer, der in Vergangenheit bereits mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung trat, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Als die Beamten sich dann das Fahrzeuginnere genauer anschauten, fanden sie diverse Gegenstände, die aus möglichen Diebstählen stammen könnten.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und der 30-Jährige zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde durch die Beamten eingeleitet.

