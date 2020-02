Am Donnerstag wurde ein Mann bei einem Unfall in der Nordhäuser Straße schwer verletzt.

Autofahrer fährt ungebremst gegen Säule am Uni-Campus

Ein 82-jähriger Autofahrer hatte am Vormittag laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er an der Schrankenausfahrt am Helios Klinikum in Erfurt sein Ticket einführen wollte.

Mit seinem Golf fuhr der Mann dann ungebremst gegen den Pfeiler vor einem Kaffee auf dem Uni-Campus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Ob eventuell gesundheitliche Probleme Unfallursache sind, wird derzeit noch untersucht.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch an dem Gebäude der Uni Erfurt entstand erheblicher Sachschaden. Ein Statiker musste am Vormittag hinzugezogen werden, um die Stabilität der Säule zu untersuchen.

