Autofahrer fährt verbotenerweise über Straßenbahnschienen und hinterlässt kilometerlange Ölspur durch Erfurt

Erfurt Ein Autofahrer hat sich an den Straßenbahnschienen in der Johannesstraße Ecke Juri-Gagarin-Ring die Ölwanne aufgerissen und unbeirrt seine Fahrt durch das Stadtzentrum fortgesetzt.

Polizisten entdeckten Samstagnacht eine Ölpfütze auf der Fahrbahn des Talknoten in Erfurt. Von dort zog sich eine Spur über die Johannes- und Grünstraße.

Um die Gefahrenquelle zu beseitigen wurde die Berufsfeuerwehr Erfurt und eine Spezialfirma zur Reinigung des Straßenbelags angefordert. Erst bei der weiteren Verfolgung der Spur wurde das gesamte Ausmaß ersichtlich. Die Spur konnte durchgehend über etwa drei Kilometer verfolgt werden.

An der Johannesmauer stellten die Beamten schließlich ein verlassenes Fahrzeug fest, an dem die Ölspur endete. Anscheinend hatte ein Autofahrer verbotenerweise die Straßenbahnschienen in der Johannesstraße Ecke Juri-Gagarin-Ring überfahren, sich dabei die Ölwanne aufgerissen und unbeirrt seine Fahrt durch das Stadtzentrum fortgesetzt.

