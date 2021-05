Autofahrer flüchtet vor Polizei und nimmt anderem Auto die Vorfahrt

Ein flüchtender Autofahrer hat in Erfurt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Symbolbild).

Erfurt. Die Polizei sucht Zeugen einer Verfolgungsfahrt in Erfurt.

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr wollten Beamte des Inspektionsdienstes Nord einen weißen Pkw Skoda in der Alten Mittelhäuser Straße in Erfurt kontrollieren.

Der Fahrer gab Gas und fuhr laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Straße der Nationen. Im Lauf der Verfolgungsfahrt nahm der flüchtende Pkw-Fahrer einem entgegenkommenden Fahrzeig im Bereich der Alten Mittelhäuser Straße / August-Röbling-Straße die Vorfahrt.

Alle Anhalteversuche des folgenden Streifenwagen schlugen fehl. Die Fahrerin beziehungsweise der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem sollen sich mögliche Zeugen der Verfolgungsfahrt melden.

Fahranfänger (19) überschlägt sich mit Golf - Beifahrerin im Krankenhaus

Thüringer Polizist bedroht Frau und erschießt sich vor Augen seiner Kollegen

Maskierte protestieren in Gera gegen Corona-Maßnahmen – Vermummte zünden Pyrotechnik

Armbrustpfeil verfehlt Nachbarn nur knapp

Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß