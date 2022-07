Zwei Autofahrer fuhren in Erfurt ineinander. Die Straße musste wegen des Unfalls gesperrt werden. (Symbolbild)

Autofahrer missachtet Vorfahrt in Erfurt - 20.000 Euro Schaden

Erfurt. Ein Autofahrer in Erfurt hat beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen. Beide kollidierten. Polizei und Abschlepper waren vor Ort.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall, weil eine 23-Jährige die Vorfahrt missachtet hatte. Gegen 16 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Opel auf der Stauffenbergallee in Erfurt unterwegs, so die Polizei.

Als sie in Richtung Schmidtstedter Knoten abbiegen wollte und den Gegenverkehr passierte, kam es zum Zusammenstoß. Ein 23-jähriger Chevrolet-Fahrer wollte in die Franckestraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt.

Beide Fahrzeuge waren dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Straße rund um die Unfallstelle musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

