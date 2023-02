Der 41-Jährige war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Brückenpfeiler geprallt.

Autofahrer prallt in Erfurt gegen Brückenpfeiler und verschwindet spurlos

Erfurt. Am Freitagabend haben Polizisten in Erfurt ein verlassenes und erheblich beschädigtes Auto entdeckt. Der Fahrer, von dem jede Spur fehlte, war wohl gegen einen Brückenpfeiler gerast.

Freitagabend hat die Polizei nahe des Viadukts in Vieselbach ein Auto gefunden, das offensichtlich in einen Unfall verwickelt war. Das Fahrzeug war erheblich beschädigt, doch vom Fahrer keine Spur. Die Beamten konnten nicht ausschließen, dass dieser verletzt sei. Aufwendige Ermittlungen begannen, die dann tatsächlich zum Nutzer des Autos führten. Dieser war glücklicherweise unverletzt, der Grund seiner Fahrerflucht offenbarte sich jedoch schnell: Der 41-Jährige war mit fast 1 Promille im Blut in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Brückenpfeiler geprallt.

Auf der Polizeiwache wurde ihm Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

