Autofahrerin schätzt Abstand falsch ein - Folgenschwerer Unfall in Erfurt

Erfurt. Eine Autofahrerin hat in Erfurt einen Unfall verursacht. Die Frau wurde verletzt.

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag ist in Erfurt eine Frau verletzt worden, es entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, fuhr eine Peugeot-Fahrerin auf der Tschaikowskistraße in Richtung Arnstädter Straße. Am schattigen Fahrbahnrand stand ein geparkter VW.

Möglicherweise durch die Blendung durch die Sonne schätzte die Peugeot-Fahrerin den seitlichen Abstand zum VW falsch ein und kollidierte mit dem Auto. Sie touchierte mit der rechten Seite ihres Wagens den VW und verkeilte sich an dessen linkem Hinterrad.

Der Peugeot drehte sich ein und kam quer auf der Straße zum Stehen. Foto: Polizei

Dadurch habe sich der Peugeot eingedreht und sei quer auf der Straße zum Stehen gekommen, teilt die Polizei mit. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

