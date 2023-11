Bei dem Unfall in Erfurt wurden zwei Personen verletzt.

Autofahrerin übersieht rote Ampel: Zwei Verletzte bei Unfall in Erfurt

Erfurt Mitten im Berufsverkehr hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall in Erfurt ereignet. Im Kreuzungsbereich stießen zwei Autos zusammen.

Am Mittwochmorgen kam es nach einem Unfall zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Erfurt. Laut Angaben der Polizei war eine 62-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Stauffenbergallee/Trommsdorffstraße über eine rote Ampel gefahren. Im Kreuzungsbereich stieß sie dann mit einem nach links abbiegenden 22-jährigen Opel-Fahrer zusammen.

Durch den Aufprall überschlug sich die 62-Jährige mit ihrem Hyundai und das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

