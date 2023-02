Ein Zigarettenautomat in Erfurt wurde von Unbekannten gesprengt. (Symbolbild)

Automatensprengung in Erfurt: Unbekannte klauen Zigaretten

Erfurt. Unbekannte sprengten am Sonntagmorgen in Erfurt einen Zigarettenautomaten.

Zwei unbekannte Personen sprengten am Sonntagmorgen in der Stielerstraße in Erfurt einen Zigarettenautomaten auf. Nach Angaben der Polizei wurden Zigaretten und Bargeld gestohlen.

Es entstand ein Schaden im Wert von 4000 Euro. Durch die Sprengung wurde auch ein parkendes Auto beschädigt. Die Suche der Täter verlief bisher erfolglos.

