Autoreifen und Autodach zerstochen - Schlittschuhe und Koffer aus Keller gestohlen

Erfurt. Diese Vorfälle meldet die Polizei aus Erfurt.

Auto beschädigt

Seinen Augen traute Montag früh ein Autofahrer in der Erfurter Curiestraße kaum. Unbekannte hatten sich übers Wochenende an seinem Pkw zu schaffen gemacht und alle vier Reifen zerstochen. Außerdem wurde das Stoffdach aufgeschlitzt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Potpourri aus Keller verschwunden

Eine bunte Mischung aus vielerlei Dingen ließen Diebe aus einem Keller in der Huttenstraße in Erfurt mitgehen. Die Unbekannten gelangten in den Keller eines Mehrfamilienhauses und brachen fünf Kellerboxen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie es schlussendlich aber nur auf den Inhalt eines Kellerabteils abgesehen. Sie stahlen Schlittschuhe, Koffer und diverses Werkzeug. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen