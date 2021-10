Autoren stellen Buch über SS-Fotoalbum in Erfurt vor

Erfurt. Autoren berichten am Erinnerungsort Topf & Söhne über die Hintergründe und Personen auf Fotos, die von KZ-Bewachern aufgenommen wurden.

Mitte 1944 entstanden im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau viele Fotografien, auf denen die Verbrechen des SS festgehalten wurden. Erhalten blieben die Bilder in Form eines Albums im Besitz der Holocaust-Überlebenden Lili Jacob, die es im April 1945 im befreiten KZ Mittelbau-Dora gefunden hatte. In der Gedenkstätte „Topf & Söhne“ wird nun eine neue Buchpublikation vorgestellt, die sich mit diesen Funden beschäftigt. Die Historiker Stefan Hödler und Christoph Kreuzmüller, zwei der drei Autoren des Buches, werden das geschichtswissenschaftliche Werk am Dienstag, dem 26. Oktober, erstmals der Öffentlichkeit vorstellen.

Geschichten hinter den Fotografien werden offen gelegt

In „Die fotografische Inszenierung des Verbrechens. Ein Album aus Auschwitz“ soll an diesem von Annegret Schüle moderierten Abend über die offene und subtile Brutalität der unerträglichen Aufnahmen der Deportierten geredet werden. Auch die Recherche zu den Hintergründen der Bilder und der Herkunft der dort abgebildeten Menschen soll im Zuge der Buchvorstellung beleuchtet werden.

Die Buchpräsentation steht in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und findet im Rahmen der 29. Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur statt.

Am 26. Oktober um 19 Uhr in der Gedenkstätte „Topf & Söhne“, Sorbenweg 7. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur nach Anmeldung unter Beachtung der 3G-Plus-Regelung möglich.

Um Anmeldung wird gebeten unter fsj.topfundsoehne@erfurt.de