Autos krachen bei Erfurt frontal zusammen - Vier Personen verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Autofahrer auf der Landstraße nahe Ikea in den Gegenverkehr.

Vier Verletzte Personen und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Erfurt und dem Einrichtungshaus IKEA.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein in Richtung Erfurt fahrender PKW in den Gegenverkehr geraten. Der in Richtung Gotha fahrende PKW Fahrer versuchte nach Zeugenaussagen noch auszuweichen. Dabei ist es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos gekommen.

Die Fahrbahn war in der Folge blockiert und während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Vier Verletzte Personen und zwei Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Erfurt und dem Einrichtungshaus IKEA. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein in Richtung Erfurt fahrendes Auto in den Gegenverkehr geraten. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Der in Richtung Gotha fahrende Autofahrer versuchte nach Zeugenaussagen noch auszuweichen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Dabei ist es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos gekommen. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Die Fahrbahn war in der Folge blockiert und während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Erfurt Die Fahrbahn war in der Folge blockiert und während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Foto: MARCUS SCHEIDEL



24-Jähriger bei Unfall auf A71 schwer verletzt - Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Kaputte Ampellampen in Erfurt verunsichern Autofahrer

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen