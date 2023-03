Babylon Berlin am Anger, Alphaville in der Messe Erfurt

Erfurt. Literatur, Musik, Modellbau – diese Woche wird in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt abwechslungsreich

Raritäten für Eisenbahnliebhaber gibt es am Samstag, 11. März, auf der Modellbahnbörse am Zughafen. Der Förderverein Bahnbetriebswerk Weimar lädt von 9 bis 14 Uhr an den Güterbahnhof 20 ein. Gehandelt werden alle Größen der Modellbahnwelt mit Lokomotiven, Wagen, Zubehör, Fachliteratur sowie Utensilien der großen Eisenbahn. Der Verein führt die Veranstaltung seit 1994 zweimal jährlich durch, nun erstmals am neuen Standort.

Spreewaldkommissar undAutor der Rath-Romane am Anger

Gleich zwei literarische Größen kommen in dieser Woche in die Buchhandlung Peterknecht. Und für beide gibt es noch Karten: Spreewaldkommissar Christian Redl stellt am Dienstag sein neues Buch „Das Leben hat kein Geländer“ vor. Am Donnerstag liest der Autor der Babylon Berlin Romane, Volker Kutscher, aus seinem 9. Rath-Roman. Beide Lesungen beginnen jeweils 19.30 Uhr, die Karten für je 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Peterknecht, bei allen Vorverkaufsstellen des Ticket Shops Thüringen sowie unter www.peterknecht.de.

Vortrag zur Republikder freien Geister

Die Goethe-Gesellschaft Erfurt lädt zu ihrer nächsten Zusammenkunft am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr, ins Haus Dacheröden ein. Peter Neumann, Wissenschaftler aus Oldenburg, spricht zum Thema „Jena 1800. Die Republik der freien Geister“. Gäste sind willkommen.

Alphaville gebenKonzert in Erfurt

Alphaville, größter deutscher Synth-Pop-Export und Schöpfer der legendären 80s-Hymnen „Big in Japan“ und „Forever Young“, wagen den Schritt ins Symphonische: Die Tickets für ihre Jubiläumstour 2023 auf Deutschlands großen Klassikbühnen sind ab sofort im Vorverkauf. Am 31. Januar 2024 tritt Alphaville in Erfurt auf, 20 Uhr Messehalle. Tickets: www.kaenguruh.de und an allen Vorverkaufsstellen.