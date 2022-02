Bachmann-Preisträgerin Ebrahimi in Erfurt zu Gast

Erfurt. Autorin im Dialog mit Barbara Kenneweg und Carsten Rose in der Studio.Box des Erfurter Theaters.

Nava Ebrahimi ist am Samstag, 26. Juni, in der Studio.Box des Theaters Erfurt in der Reihe „Salon für Literaturen der Bewegung“ zu Gast. Beginn ihrer Lesung und des Dialogs mit Carsten Rose und Barbara Kenneweg ist um 18 Uhr. Die in Teheran geborene deutsche Schriftstellerin Ebrahimi gewann 2021 den Ingeborg-Bachmann-Preis für ihren Text „Der Cousin“. Sie stellt ihr Buch „Das Paradies meines Nachbarn“ vor.

Der Literatursalon in der Studio.Box bietet Autorinnen eine Bühne, deren Arbeit Identität, Entwurzelung sowie inneres und äußeres Unterwegssein thematisiert. In Diskussion und Gespräch wird die Mobilität des Menschen im globalisierten Zeitalter unter die Lupe genommen.

Karten gibt es unter www.theater-erfurt.de