Wer jetzt noch legal am „Strand“ von Alperstedt abtauchen will, muss (wie diese vier Jugendlichen) sich auf dem gegenüber liegenden Ufer, im Privatbereich oder beim Club Maritim seinen Urlaub gebucht haben und für den Strandgang den See durchqueren.

Baden verboten am Alperstedter See

Am Alperstedter See ist die Notbremse gezogen worden. Alles, wofür der Eigentümer zur Verantwortung gezogen werden könnte, wurde untersagt. Rund um den See ist damit das Baden für spontane Besucher untersagt. Wer sich nicht daran hält, muss mit Ordnungsstrafen oder Anzeigen rechnen, muss sämtliche Kosten selbst tragen, falls etwas passiert. Bestenfalls wird er nur des Geländes verwiesen. Das Verbot sei dringend nötig gewesen, heißt es. Dabei ist aber nicht nur Baden nun untersagt.