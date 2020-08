Am Alperstedter See bei Erfurt ist das Baden ab sofort untersagt. (Symbolfoto)

Badeverbot am Alperstedter See: Die Reaktionen auf Facebook

Der Bürgermeister von Nöda, Stefan Berth, hat am Alperstedter See die Notbremse gezogen. Hier ist ab sofort das Baden für spontane Besucher untersagt. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Ordnungsstrafe oder gar einer Anzeige rechnen. Das Verbot sei dringend nötig und längst überfällig gewesen, so Berth.

Sicherheit- und Müllproblem

Darauf, den See für die Öffentlichkeit zu sperren, hatte der neue Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Gramme-Vippach, Ulrich Georgi, gedrängt. Für ihn sei vor allem die Sicherheit der Badegäste nicht gewährleistet, da kein Rettungsschwimmer vor Ort ist. Als vor kurzem ein 15-jähriges Kind auf dem Wasser in Not geraten war, hatten parkenden Autos zudem die Zufahrt für die Rettungskräfte behindert.

Noch größer ist die Menge an Müll, die viele Badegäste nach ihrem Besuch am Alperstedter See zurücklassen. Laut Bürgermeister Stefan Berth sind die Gemeindearbeiter hier fast ausschließlich damit beschäftigt, diesen wieder zu beseitigen. Für die Gemeinde ist das nicht mehr stemmbar, weshalb jetzt dieser Schritt gemacht wurde.

Reaktionen unserer Facebook-Nutzer

Der Alperstedter See ist bei Badegästen aus Erfurt und Umgebung sehr beliebt. Entsprechend groß wurde das Thema auf Facebook bei unseren Nutzern diskutiert. Hier eine Auswahl der Kommentare:

Constanze Baranowski: „Irgendwo richtig so...Da hat bei vielen wohl die Erziehung versagt – egal welcher Nationalität!!!! Schade für die, die sich benehmen. „RESPEKT“ ist das Stichwort!!!“

Andreas Lohse: „Es sind ja nicht nur die Badeseen, die vermüllen und wo es zum Himmel stinkt. Wir zum Beispiel haben die Henne-Teiche an der Weimarischen Straße (hinter McDonalds) in Pflege. Viele Gäste des besagten Schnellimbiss werfen ihre Abfälle einfach in die Teiche. Das ist egoistisch.“

Angelique Walter-Gigla: „Schade, und die, die sich benommen haben, ziehen jetzt auch den Kürzeren. Und dabei wurde doch erst diskutiert, einen größeren Parkplatz anzulegen. Also doch wieder in die Sonne fliegen.“

Andreas Gutterau: „Die Dummheit der Menschen führt leider dazu.“

Dominik Gleichmar: „Wenn jeder Badedulli seinen Müll liegen lässt, ist das die richtige Konsequenz!!! In Rudisleben gleicht die große Kiesgrube auch einer Müllhalde und so ist es nun mal fast überall. Die einzigen, die sich um die Seen kümmern, sind die Angler und die bekommen noch die Arschtritte dafür...“

JaNi Ne: „Danke an die Leute, die ihren scheiß Müll nicht mitnehmen können - ihr habt es geschafft...“

Lieselotte Lohmann: „Schade, aber konsequent, richtige Reaktion!“

Max Hofmeister-Risch: „Jawoll - endlich! Eine richtige Entscheidung worüber ich sehr froh bin. Umwelt und Natur werden es danken.“

Müll wird für die Stadt Erfurt immer mehr zum großen Problem

Samira-Danyka Bae: „Wir wollten meinen Geburtstag dort feiern. Keine wilde Party, sondern einfach den Ort genießen, weil dieses Stück Erde wirklich so wunderschön ist. Auf der to do list: blaue Säcke! Mein Gott ich verstehe nicht, wie man so einen schönen Ort so missbrauchen kann. Ich bin unglaublich betroffen.“

Alina Weber: „Die Leute gehen nun einfach an die anderen Seen, wo es dann noch voller wird...“

Sabine Reissig: „Selber Schuld, wenn jeder seinen Müll dort liegen lässt, Strafe muss sein. Der Bürgermeister hat richtig gehandelt!“

Peter Heise: „Diese Idioten grenzen mit ihrem Verhalten die eigene Freiheit ein und fühlen sich dann durch solche Maßnahmen eingeengt. Dummheit ist unheilbar...“