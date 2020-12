Bäckerei Rüger wendet Ende der Tradition ab

Die traditionsreiche Bäckerei Rüger – gegründet wurde sie 1908 – wird es auch weiterhin geben. Der Fortbestand sei gesichert, so Insolvenzverwalter Rolf Rombach. Der Geschäftsbetrieb des Stammhauses sei mit Wirkung zum 1. Dezember von Matthias Rüger auf seinen Bruder Jens Rüger übertragen worden. Letzterer hatte das Geschäft, das weiter unter dem Namen Rüger laufen wird, vom Insolvenzverwalter gekauft. Das betreffe, so Rombach, aber nur das Stammhaus am Gutenbergplatz. Alle fünf weiteren Filialen, die die Bäckerei in Erfurt betrieb, seien geschlossen worden. Von den 59 Mitarbeitern habe er 24 übernehmen können. Im Frühjahr musste Insolvenz angemeldet werden. Es hieß, die Corona-Folgen und die harte Konkurrenz habe das Unternehmen, das zeitweilig 80 und mehr Beschäftigte zählte, an die Grenzen gebracht.

