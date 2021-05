Bärenstark und nicht bloß in Erfurt ganz aus dem Häuschen

Michael Flügge (links) und Maximilian von Kymmel sind ebenfalls startklar für den 12. Sponsorenlauf des Jesus-Projekts am Roten Berg in Erfurt.

Roter Berg. Die Aktion „Anders rennt“ für das künftige Kinder- und Familienzentrum am Roten Berg in Erfurt läuft auch diesmal anders.

„Wir sind ganz aus dem Häuschen“ heißt das Motto für die diesjährige Aktion „Anders rennt“ des Jesus-Projekts am Erfurter Roten Berg. Wie bereits 2020 findet der traditionelle Sponsorenlauf coronabedingt seine Anhänger, indem er wieder individuell und deutschlandweit über die Bühne geht.

Erste Meldungen trudeln gleich nach dem Startschuss ein

Bereits kurz nach dem Startschuss trudelten online die ersten Meldungen für den nunmehr zwölften Lauf ein, freut sich Michael Flügge. Der Leiter des sozial-diakonischen Jesus-Projekts samt Verein Bärenstark nennt etwa ein Erfurter Ehepaar, das über einen längeren Zeitraum Bäume in der Stadt gießen will und ruft dazu Nachahmer auf. Dies sei nur ein Beispiel, wie vielfältig die Aktion „Anders rennt“, benannt nach dem Namen der Begegnungsstätte im Alfred-Delp-Ring, sein könne, so Michael Flügge. Er selbst will wieder mit Sohn David aufs Rad steigen.

Vielfältige körperliche Aktivitäten statt eines Sponsorenlaufs

Ob Läufer, Geher, Walker, Schwimmer oder Rollerfahrer – die Palette der körperlichen Anstrengung für einen guten Zweck, nämlich für den Neubau eines Kinder- und Familienzentrums von „Bärenstark“ umfasst viele Nuancen. Übrigens mobilisierten im vergangenen Jahr zwei Erfurter Jungen ein ganzes Dorf in Baden-Württemberg. Sie luden die Jugend zum Rebounder-Ballspiel ein. Anschließend servierten sie Kaffee und Kuchen für die Dorfbevölkerung.

Maximilian von Kymmel, beim Jesus-Projekt für den Sponsorenlauf zuständig, ergänzt, dass auch andere Ideen zum Tragen kommen. So wird ein Teilnehmer digitale Bilder malen und diese gegen eine Spende verschicken. Die diesjährige Aktion läuft bis zum 31. August mit einer Auswertung.

Erster Bauabschnitt für den Rohbau ist bereits ausgeschrieben

Laut Michael Flügge laufe derzeit die Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt, den Rohbau. Denn der aktuelle Stand der Finanzierung beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro für das 2,2-Millionen-Euro-Vorhaben. Mit weiteren Förderzusagen von Stiftungen rechnet Michel Flügge im Juni. Der Leiter des Jesus-Projekts hofft, dass sich die Stadt an ihre bisherige Zusage über 50.000 Euro halte, da davon eine Förderung durch das Land ermöglicht wird.

Einen Termin für den ersten Spatenstich konnten Michael Flügge und Maximilian von Kymmel auch schon nennen: 20. September in Verbindung mit einem Familienfest bei Spiel, Spaß und Benefizaktionen. Dazu werden auch Vertreter der Stiftungen, die bisher für den Neubau des Kinder- und Familienzentrums spendeten, eingeladen.