Balkon-Kraftwerke in Erfurt sollen Solarenergie nutzen

In den meisten Fällen befinden sich Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Häusern. Erfurt und San Miguel de Tucuman wollen nun herausfinden, ob sie auch an Balkonen sinnvoll sind.

An Balkonen eines Mehrfamilienhauses in der Andreasvorstadt kommt ein Solarteur zum Zuge: Er kann im Rahmen eines Projekts der Stadt Erfurt Solarmodule anbringen und damit die Energiewende in Erfurt ein kleines Stück voranbringen. Mit internationaler Wirkung, denn solche Balkon-Kraftwerke sollen auch in Erfurts argentinischer Partnerstadt San Miguel de Tucuman montiert werden, für einen Test.