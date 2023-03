Bank verhindert ominöse Transaktion und rettet die Ersparnisse einer 70-jährigen Erfurterin

Erfurt. Weil eine Frau aus Erfurt in Kryptowährung investieren wollte, ist sie auf die Masche von Betrügern hereingefallen. Die Bank der 70-Jährigen hat Schlimmeres verhindert.

Ende Februar hat eine 70-jährige Frau in Kryptowährung investiert. Hinter der Seite, bei der die Frau sich registriert hatte, haben sich allerdings Betrüger versteckt. Nachdem die 70-Jährige bereit 250 Euro überwiesen hatte, haben sich die Täter am Montag in das Online-Banking der Frau eingeloggt.

Laut Polizei hatten die Betrüger eine Überweisung von 5000 Euro auf ein ausländisches Konto veranlasst. Die Bank der 70-Jährigen hatte daraufhin den Betrug bemerkt, die Transaktion gestoppt und damit die Ersparnisse der Frau gerettet.

