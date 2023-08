Barfüßerruine in Erfurt: Spielfreude aus Mühlhausen, Weimar und dem Altenburger Land

Erfurt. Puppenspiel aller Art gibt es diesmal mit Don Quijote und Rotkäppchen. Welche bekannten Künstler am Start sind.

Zwei Archivarinnen stoßen bei Recherchen auf alte Unterlagen von Kriminalfällen. Beschreibungen und gesammelte Berichte über den „Ritter von der traurigen Gestalt“ entfachen ihre Neugier. Sie stellen das Geschehen aus dem Buch über den verarmten Edelmann Quijote von Miguel de Cervantes Saavedra in der Übersetzung von Ludwig Tieck nach.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Die Puppenspielerinnen Monika Bohne und Angelika Hellwig aus dem Ateliertheater Erfurt spüren in einer szenischen Collage nach Cervantes dem Sinn der Abenteuer von Quijote auf der Suche nach Gerechtigkeit nach. Sie versuchen, die Frage zu beantworten, ob der edle Ritter als Beschützer humanistischer Ideale ein Narr oder ein Freiheitsheld war.

Hand in Hand mit der Denkmalwoche

Monika Bohne, Vorsitzende der Landes-Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel (LAG), und Angelika Hellwig vom Erfurter Ateliertheater geben innerhalb der Denkmalwoche den Auftakt für die beliebten Thüringer Puppenspielwochen am 8. September um 15.30 Uhr in der Barfüßerruine. Deren historische Kulisse bietet geradezu den idealen Ort für diese Inszenierung.

Mitstreiter kommen aus Weimar, Wasungen und Engertsdorf

Den Veranstaltungsmarathon der 23. Auflage der Thüringer Puppenspielwochen vom September bis Ende November bestreiten 19 Mitglieder der Landes-Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel (LAG). Unter ihnen das „theater olifant“ aus Ilmenau mit Antje Willems-Schünemann (stellvertretende Vorsitzende der LAG), Christiane Weidringer des Erfurter Figurentheaters, Konrad Ludwig aus Erfurt, Sebastian Putz aus dem Theater Fluxx aus Wasungen, das Traditionelle Marionettentheater Dombowsky aus Engertsdorf oder das Figurentheater Henning Hacke aus Weimar.

Rotkäppchen trifft auf den Kaiser und die Nachtigall

Letzterer gastiert mit dem „Gestiefelten Kater“ am 14. September im evangelischen Kindergarten Grabe bei Mühlhausen. Das Ateliertheater Erfurt bestreitet eine weitere Aufführung am 26. September in der Kirche zu Tüttleben mit „Der Kaiser und die Nachtigall“. Auf „Rotkäppchen“ dürfen sich die Besucher Kirche Seebergen am 19. September freuen. Es gastiert das Traditionelle Marionettentheater aus Engertsdorf im Altenburger Land.

Spielorte reichen von Kirchen über Museen und Kindergärten

Wie von Monika Bohne zu erfahren, wurden die Thüringer Puppenspielwochen 1999 mit Förderung des damaligen Ministeriums für Kultur (heute Abteilung Kunst und Kultur der Staatskanzlei) ins Leben gerufen. Bibliotheken, Museen und evangelische Kirchen oder Gemeindezentren können Spielorte sein. Oder auch geeignete Räume in Schulen und Kindergärten, insbesondere im ländlichen Raum, können für mobile Inszenierungen gebucht werden.