Bargeld, Waffen und gefälschte Impfausweise bei Erfurter Bauunternehmer gefunden

Der Zoll durchsuchte mehrere Gebäude in Gotha und Erfurt (Symbolfoto).

Erfurt. Bei Durchsuchungen in Erfurt und Gotha wurden unter anderem Waffen, Bargeld und gefälschte Impfausweise gefunden.

Bei der Durchsuchung von mehreren Gebäuden eines Erfurter Bauunternehmers haben Ermittler unter anderem Waffen, Bargeld und gefälschte Impfausweise gefunden.

Wie das Hauptzollamt Erfurt am Freitag mitteilt, ging es bei den Durchsuchungen in Erfurt und Gotha am Mittwoch darum, Hinweise auf Betrug und das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt zu finden. Neben zahlreichen Beweismitteln im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren konnten 147.000 Euro Bargeld, sieben Waffen sowie Munition und neun gefälschte Impfausweise sichergestellt werden.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unterstützt wurden die Zöllnern durch Kräfte der Bundespolizei und der Landespolizeiinspektion Erfurt. Die Ermittlungen dauern an.