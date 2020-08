Bauarbeiten am Erfurter Benaryplatz enden

Die Baustelle am Benaryplatz soll am Freitag beendet werden.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes und Vertreter der Baufirma wollen demnach am Vormittag die letzten Absperrgitter beiseite schieben, zeitgleich werde die Baustellensicherung zurückgebaut und der Verkehr kann wieder fließen.

Damit ende ein Bauvorhaben, das im Jahre 2013 am Karl-Marx-Platz/Dalbergsweg begonnen wurde und über die Bonficiusstraße zum Benaryplatz geführt wurde. In mehreren Bauabschnitten wurde der gesamte Straßenzug komplett saniert, die Kanalbauarbeiten waren Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Erfurt, das bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden soll.

Die Bauarbeiten an dem Knotenpunkt hatten zuletzt für einige Behinderungen gesorgt. So musste der gesamte Verkehr in Richtung Innenstadt erst einmal über die Heß-Straße geleitet werden, was oft zu Staus führte.