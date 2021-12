Baubeginn für Witterdaer Wehr-Garage

Witterda. Der Garagen-Neubau in Witterda bietet endlich ausreichenden Platz für das Löschfahrzeug.

Die Beräumung des Geländes am Backsteich und der Aushub der Baugrube markieren den Beginn der Bauarbeiten der Feuerwehrgarage in Witterda. Noch in diesem Jahr sollen die Betonelemente dafür angeliefert und gerichtet werden. Mit dem Bau soll die Kapazität erweitert werden – in der entsprechend groß dimensionierten Garage wird künftig das Löschfahrzeug Platz finden.

Das neue Gebäude wird auf der Grünfläche neben dem bestehenden Feuerwehrhaus errichtet und erlaube eine „vorschriftenkonforme Unterbringung“. Vor der neuen Garage wird ein Stellplatz angelegt. In dem bislang genutzten Gebäude werden ein zweiter Stellplatz für ein Einsatzfahrzeug und Umkleideräume geschaffen. Im ersten Obergeschoss befinden sich die Schulungsräume für die Aus- und Weiterbildung der Kameraden.

Etwa 192.000 Euro kostet der Bau, die ursprünglichen Kostenschätzungen waren von 114.000 Euro ausgegangen. 70.000 Euro gibt es an Fördermitteln speziell für die Stellfläche, weitere 50.000 Euro fließen aus dem Fördertopf allgemeine Fördermittel zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden.