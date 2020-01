Auf dieser Fläche an der Weimarischen Straße sollte der Bauhaus-Baumarkt entstehen.

Erfurt. Auf einer Fläche an der Weimarischen Straße sollte ein Bauhaus-Baumarkt entstehen. Was ist aus den Plänen geworden?

Bauhaus-Baumarkt prüft weiter Ansiedlung in Erfurt

Aus der geplanten Eröffnung im Sommer 2019 wurde schon mal nichts. Tatsächlich hat sich die Baumarkt-Kette Bauhaus wohl noch gar nicht entschieden, ob sie sich an der Weimarischen Straße in Erfurt ansiedeln will.

„Bauhaus ist generell an großflächigen und verkehrsgünstig gelegenen Gewerbeimmobilien beziehungsweise Expansionsflächen interessiert. Dies trifft auch auf den Fall von Erfurt zu“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. „Bislang befindet sich jedoch alles noch in einer Konzeptphase.“ Was Bauhaus jetzt „Standort-Spekulationen“ nennt, an denen man sich nicht beteiligen wolle, klang bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Ende 2017 anders. Die Projektbeschreibung sah vor, auf einem Acker am Ortseingang, zwischen der Ostumfahrung und „An der Henne“, einen 18.000 Quadratmeter großen Baumarkt zu errichten. Spatenstich sollte im Herbst 2018 sein. Zum Konzept gehörten ein konventioneller Baumarkt, ein Bereich für Gartenprodukte und sogar ein „Drive-in“, bei dem Autofahrer bis an die Regale fahren sollten. 120 Arbeitsplätze wurden in Aussicht gestellt.