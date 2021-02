Erfurt. Im Frühjahr 2022 soll die Kaufmannskirche als Bach-Gedenkort in Erfurt eröffnet werden

Baulärm und Bachkantaten in Erfurt

Handwerker und Bauleute bestimmen derzeit das Geschehen im Kirchenschiff der Kaufmannskirche. Seit sie Ende März hier einzogen, hat sich viel getan. Die Bauarbeiten liegen im Plan. Zu Weihnachten 2021 soll alles fertig sein. Im Frühjahr 2022 – so der Plan – wird dann die Kaufmannskirche auf Initiative der Kaufmänner-Gesellschaft in einer Festwoche als „Kirche der Familie Bach“ und damit als Stätte für Alte Musik in der Landeshauptstadt mit Konzerten, Veranstaltungen, kulturellen Begegnungen eröffnet.