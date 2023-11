Baum steht Rohrleitungs-Reparatur im Erfurter Süden im Weg

Sturzbach nach Wasserrohrbruch in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erfurt.

Erfurt. Ehe die Rohrleitung aus den 1920er Jahren repariert werden kann, muss ein Baum gefällt werden. Bis morgen früh sollen die Anwohner spätestens wieder Wasser haben.

Nach dem Wasserrohrbruch in der Erfurter Gerhart-Hauptmannstraße am Dienstagabend, bei der die Straße überflutet wurde, haben am Mittwoch die Reparaturarbeiten begonnen. Etwa 50 Haushalte sind für die Dauer der Schadensbeseitigung ohne Trinkwasserversorgung. Nach Auskunft der Stadtwerke sollen die Reparaturen am Mittwochabend, spätestens am Donnerstagmorgen abgeschlossen sein.

Die Reparatur gestaltet sich schwierig, weil zunächst ein Baum gefällt werden muss, der über dem betroffenen Bereich steht. Dieser stehe im Weg, teilten die Stadtwerke mit. Die betroffene Trinkwasserleitung stamme aus den 1920er Jahren. Verschleiß sei die Ursache für den Schaden.

Ein Sturzbach hatte sich Dienstagabend nach einem Wasserrohrbruch gebildet. Die Wassermassen sind auf der gesamten Straßenbreite bis zur Schillerstraße geflossen und standen 20 bis 30 Zentimeter hoch.