Gebesee. Weil die Baufirma Schwierigkeiten mit der Materialbeschaffung hat, müssen die Bauarbeiten in der Erfurter Straße in Gebesee um eine Woche verschoben werden.

Baumaßnahme in Gebesee verzögert sich – Umleitung der Buslinie 111 tritt später in Kraft

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumaßnahme in Gebesee verzögert sich – Umleitung der Buslinie 111 tritt später in Kraft

Die Baumaßnahme in der Erfurter Straße in Gebesee verzögert sich. Wie die Stadtwerke Erfurt mitteilen, beginnen die Bauarbeiten nicht wie ursprünglich geplant am 18. Mai, sondern voraussichtlich erst am 25. Mai.

Grund sind Schwierigkeiten in der Materialanlieferung der Baufirma, die die Straßenbauarbeiten vornimmt. Dementsprechend verzögert sich auch der Umleitungsverkehr. Die Bus-Linie 111 fährt ab 25. Mai bis voraussichtlich 18. Dezember 2020 im Umleitungsverkehr.

Grund ist eine einseitige Sperrung der Erfurter Straße in Gebesee. Die Erfurter Straße ist Richtung Nordhausen normal befahrbar, in Richtung Erfurt jedoch gesperrt. Der Individualverkehr wird weiträumig umgeleitet. Die Bus-Linie 111 verkehrt von Ringleben beziehungsweise vom Rathaus kommend über den Herbsleber Weg – Haßlochstraße – weiter zur B4 Richtung Erfurt.

Die Haltestelle „Denkmal“ wird in die Ringleber Straße verlegt, die Haltestelle „Neubau“ vor die Einfahrt zum REWE Markt. Fahrgäste werden gebeten, mögliche Fahrzeitverlängerungen zu beachten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der EVAG Erfurt (www.evag-erfurt.de).

In Stotternheim wird derzeit ein Wohngebiet erschlossen – auch hier kommt es zu Straßensperrung