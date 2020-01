Baumfällungen auf Petersberg in Erfurt nun Thema für Gericht

Der Naturschutzverband BUND legt bei seinen Bemühungen, im Petersberg-Wäldchen Baumfällungen zu verhindern, nach. Beim Verwaltungsgericht Weimar stellte der Landesverband einen Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Ziel ist es, das die Stadt vorerst nicht wie angekündigt abgestorbene oder von der Rußrindenkrankheit befallene Gehölze absägen darf. Die Stadt hatte dies mit Hinweis auf die bestehende Verkehrssicherheitspflicht für Januar angekündigt.

Vollendeten Tatsachen zuvorkommen

Um nicht vor „vollendeten Tatsachen“ zu stehen, beantragte der BUND auch eine Zwischenverfügung, bis denn ein grundsätzlicher Gerichtsentscheid vorliegt. Bis gestern Nachmittag hatte sich aber das Verwaltungsgericht noch nicht geäußert.

In seiner Begründung beruft sich der BUND-Anwalt maßgeblich auf die durch die Stadt 1997 getroffene Einordnung des Wäldchens auf dem oberen Petersberg als einen Geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) „Petersberg“. Die angekündigten Fällungen widersprächen dem in der städtischen Verordnung zum GLB festgehaltenen Schutzzweck des Wäldchens und diesbezüglich erlassenen Verboten.

Umweltamt will erst einmal abwarten

Im Umwelt- und Naturschutzamt hat man inzwischen Kenntnis vom rechtlichen Schritt des BUND. Amtsleiter Jörg Lummitsch gibt sich unaufgeregt. Erst einmal müsse man eine Reaktion des Gerichtes abwarten. Dass dieses aber die Fällung dauerhaft versagt, glaubt er nicht. „Das Gericht müsste uns von der Verkehrssicherheitspflicht entbinden, das kann ich mir nicht vorstellen.“

So bleibt es beim Fahrplan, im Januar – aber noch nicht in den kommenden Tagen – mit den Fällarbeiten anzufangen. „Das Totholz bleibt ja im Wäldchen“, sagt Lummitsch zu Auswirkungen auf die Tierwelt. „Nur die vom Rußrinden-Pilz befallenen Bäume wollen wir rausholen und ordnungsgemäß entsorgen, also verbrennen.“ Er halte es nicht für sinnvoll, ausgerechnet im Zentrum von Erfurt das Experiment zu wagen, und abzuwarten, wie sich die Krankheit ausbreite, wenn man die Stämme im Wald lasse. Beim Zoopark habe man ja auch die Bäume beseitigt.

Lummitsch: Gehölzumbau ist wichtiges Thema

„Ich würde mit dem BUND viel lieber mal über einen Gehölzumbau im Wäldchen reden“, sagt der Amtsleiter mit Blick in die Zukunft. Denn es müsse damit gerechnet werden, dass in Zukunft viele trockene Sommer kommen. Das wiederum ergebe aber erst einen Sinn, wenn auch über die Planungen für einen Bastionskronenpfad entschieden sei. Das Projekt ist beantragt aber auch nicht ohne Fällungen bestimmter Bäume zu realisieren. Aber, das habe ja nichts, so Jörg Lummitsch, mit der aus seiner Sicht nötigen Abwendung von Gefahren durch fallende Äste zu tun.