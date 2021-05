Zerstört wurden Bäume und Sträucher in der Nähe von Molsdorf.

Baumfrevel in Molsdorf festgestellt

Molsdorf. Obstbäume und Sträucher am Radweg zwischen den Erfurter Ortsteilen Möbisburg und Molsdorf sind beschädigt.

Stark beschädigt wurden gleich mehrere Bäume und Sträucher entlang des Radweges von Möbisburg nach Molsdorf durch unsachgemäßen Rückschnitt.

Dabei wurden auch Obstbäume auf einer kleinen Streuobstwiese zerstört, wie Mitarbeiter des städtischen Garten- und Friedhofsamtes feststellten. Bei der rabiaten Maßnahme wurden große Äste abgerissen und ganze Kronen radikal eingekürzt. Das Umwelt- und Naturschutzamt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf die Verursacher des Umweltfrevels.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer zwischen dem 3. und 7. Mai Beobachtungen an dem Radweg bei Molsdorf gemacht hat, die damit zusammenhängen können, möge sich bitte per E-Mail an umweltamt@erfurt.de oder Tel.: 0361/655-2553 wenden.