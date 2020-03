Baumreihe an Ortseinfahrt in Erfurt abgesägt

Über 20 Bäume wurden im Laufe des Montags an der Gothaer Landstraße im Abschnitt zwischen dem Landesfunkhauses des MDR und dem Haupteingang des Egaparks gefällt. Dabei handelt es sich um die auf dem Gewheg in dem Abschnitt stehenden Bäume entlang der Einfallstraße aus Westen.

Am Nachmittag stellte unsere Zeitung eine Nachfrage über Notwendigkeit der Baumfällungen, gerade weil mit Beginn des März der eigentlich zulässige Zeitraum für Baumfällungen verstrichen ist. Eine Ankündigung der Fällarbeiten, wie es in der Vergangenheit durchaus oft der Fall war, gab es erneut nicht.

Nachdem vor einer Woche am Tegut-Parkplatz zahlreiche gesunde Bäume abgesägt worden waren, hatten sich mehrere Umweltverbände an die Stadt gewandt und eine Selbstverpflichtung zum Baumschutz gefordert. Wie ein Vertreter der Verbände am Nachmittag gegenüber unserer Zeitung sagt, hätte es aber bisher keine Reaktion seitens der Stadt gegeben.