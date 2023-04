Baumstumpf gerammt: Fahranfänger schrottet Auto in Erfurt und kassiert Anzeigen

Erfurt. Einen folgenschweren Unfall hat ein Fahranfänger in Erfurt verursacht. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Mit dem Schrecken noch einmal davon gekommen sind fünf Heranwachsende am Samstagabend in Erfurt. Wie die Polizei berichtet, packte einen 18-jährigen Fahranfänger wohl der Übermut. als er mit vier Freunden im Alter von 17 und 18 Jahren mit seinem Seat in der Rhodaer Chaussee entgegen der gültigen Beschilderung die Straße in Richtung Erfurt offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links in den Straßengraben ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baumstumpf und blieb mit Totalschaden stehen.

Der 17-jährige Beifahrer klagte nach dem Unfall über Unwohlsein, alle anderen Insassen blieben hingegen unverletzt. Der Schaden am Seat wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Straße für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Unfallfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung verantworten. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

