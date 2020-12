Erfurts Oberbürgermeister Bausewein: „Wir müssen Pobacken zusammenkneifen“

Erfurt An zwei Tagen hintereinander registriert Erfurt Rekorde bei den Neuinfektionen. Die Schutzimpfungen beginnen kommende Woche. Für Erfurts Oberbürgermeister ist das ein Silberstreif am Horizont.

Angesichts neuer Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen in Erfurt hat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) die Bürger dazu aufgerufen, auch an den Feiertagen die Corona-Regeln zu beachten und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. „Die nächsten Tage werden hart und schwierig“, sagte er am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die bald beginnenden Schutzimpfungen betrachtet Bausewein als einen „Silberstreifen am Horizont“. Die Hoffnung auf mehr Normalität in absehbarer Zeit werde sich aber nur erfüllen, wenn auch weiterhin die Regeln eingehalten würden. „Wir müssen in den nächsten Tagen und Wochen die Pobacken zusammenkneifen“, sagte Bausewein.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 193 Infizierte pro Woche und 100.000 Einwohner

Das Erfurter Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 129 Neuinfektionen. Der am Dienstag erreichte Höchstwert von 112 neuen Positiv-Tests wurde somit noch einmal übertroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 193 Infizierte pro Woche und 100.000 Einwohner.

Laut der amtierenden Gesundheitsamtsleiterin Winnie Melzer lassen sich die hohen Zahlen zum Teil mit einem Anstieg von freiwilligen Tests vor den Feiertagen begründen. Zudem hätten zuletzt vermehrt Nachtestungen in Pflegeheimen und Reihentestungen von Lehrern und Erziehern stattgefunden. Aktuell seien 18 Erfurter Einrichtungen wie Schulen, Kitas und Pflegeheime von Infektionen betroffen.

Freiwillige Tests vor Weihnachten seien kein Allheilmittel, warnte Melzer. „Ein Negativ-Test ist eine Momentaufnahme und gibt keine Gewissheit dagegen, dass man das Virus vielleicht doch in sich trägt“, sagte sie.

Corona-Hotline verzeichnet viele Anfragen zu Reisen

Die städtische Corona-Hotline, die auch über die Feiertage geschaltet bleibt, verzeichnet laut Oberbürgermeister Bausewein aktuell besonders viele Anfragen zu den Reiseregeln. „Das zeigt, dass nach wie vor viele Mitbürger an Weihnachten das machen wollen, was sie immer machen“, meinte er. „Das bereitet uns Sorge.“

Zudem appellierte er an Eltern, auf den Spielplätzen die Abstands- und Hygieneregeln streng zu beachten. Auf den Spielplätzen sei eine sinkende Disziplin beobachtet worden, sagte Bausewein. Sie blieben aber geöffnet.

Eine weitere Verschärfung der Maßnahmen ist laut der amtierenden Gesundheitsamtsleiterin Winnie Melzer vorerst nicht geplant. Das gilt auch für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz über den Schwellenwert von 200 klettert.

Stadt fordert strengere Regeln bei Notversorgung

Erfurt habe mit der städtischen Allgemeinverfügung schon strengere Regeln erlassen als in anderen Teilen Thüringens, sagte Melzer. Allerdings dränge die Stadt das Land weiter darauf, die Notversorgung in Kitas und Schulen ab Januar klarer und strenger zu regeln.

„Die Landkreise und kreisfreien Städte haben da eine sehr einheitliche Meinung“, meinte auch der Oberbürgermeister. „Wir warten darauf, dass der Freistaat eine Entscheidung trifft.“ Einmal mehr warf Bausewein der Landesregierung vor, die Beschlüsse des Bundes aufzuweichen. „Nun bekommen wir die Quittung“, meinte er mit Verweis auf die hohen Infektionszahlen in Thüringen. Das Land stehe kurz davor, die Kontrolle über die Situation zu verlieren.

Impfungen zunächst in zwei Pflegeheimen

Die Schutzimpfungen in Erfurt sollen in der kommenden Woche beginnen, sagte Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT). Dabei sollen zuerst die Bewohner und unmittelbaren Betreuer von zwei Pflegeheimen geimpft werden. Welche Einrichtungen das sein werden, werde noch geprüft. „Das hängt auch davon ab, wie die Heime darauf vorbereitet sind“, sagte Sakriß.