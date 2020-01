Baustart in einem Jahr für neue Kita in Erfurt-Gispersleben

Der Neubau der Kita „Bussi-Bär“ in Gispersleben ist als langgestreckter Flachbau an der Waltersweidenstraße vorgesehen. Der Kindergarten soll vier Gruppenräume mit jeweils eigenem Sanitärbereich sowie Kreativbereiche und ein Kinderrestaurant erhalten. Das sieht die Entwurfsplanung vor, die noch im Januar vom Bauausschuss beschlossen werden soll.

„Damit endet die Ungewissheit“, sagt Baudezernent Alexander Hilge (SPD). Er rechnet mit einem Baubeginn in etwa einem Jahr.

Über kaum einen anderen Kindergarten in Erfurt ist in den letzten Jahren so viel diskutiert worden. Der Neubau soll die gut 60 Jahre alte Kita im Kilianipark ersetzen, die im Überschwemmungsgebiet der Gera liegt. Doch floss eine Menge Wasser die Gera herunter, bis diese Lösung und der Übergang feststanden.

Steigende Kinderzahlen fegen Fusion vom Tisch

Zunächst sollte die Kita mit der ebenfalls in Gispersleben beheimateten Kita „Grashüpfer“ zusammengelegt werden. Steigende Kinderzahlen fegten diese Fusion vom Tisch. Ein eigener Ersatzneubau war statt dessen zwar geplant. Doch beharrte die Stadt zunächst weiter darauf, die alte Kita zeitnah abzureißen: Die Fläche sollte nämlich im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 dem Kilianipark zugeschlagen werden.

Die Eltern protestierten dagegen, dass sie ihre Kinder bis zur Eröffnung des Neubaus in ein Ausweichquartier am Roten Berg bringen sollten. Sie hatten die Stadt immer so verstanden, dass der Übergang vom alten in den neuen Kindergarten direkt und ohne Zwischenlösung erfolgen sollte.

Da die Kinderzahlen weiter stiegen, erledigte sich der Konflikt am Ende fast von selbst. Die Stadt konnte bald gar nicht mehr auf die Plätze in der alten Kita verzichten – vielmehr verschob sie lieber die Park-Erweiterung auf die Zeit nach der Buga.

Im Neubau können 80 Kinder betreut werden

Zugleich mussten die Pläne für den Neubau noch einmal angepasst werden. War der neue Kindergarten zuerst für 60 Kinder vorgesehen, sollen nun sogar 80 Kinder aufgenommen werden, darunter 32 Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Das Kinderrestaurant soll zugleich als Mehrzweckraum dienen. Dort kann zum Beispiel die generationsübergreifende Arbeit stattfinden, die im Konzept vorgesehen ist.

„Die Kita möchte sich zu einem zentralen Treff im Ortsteil entwickeln, unter anderem mit Oma/Opa- Nachmittagen zum gemeinsamen Basteln und Backen sowie mit Vorlese-Vormittagen“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Bauausschuss.

Hangrutsche und Tunnel im Garten

Im Außenbereich ist ein Garten geplant, der in etwa so groß ist wie das Gebäude. Die Planung für den Garten sieht Spielgeräte, ein kleines Fußballfeld, einen Tunnel und eine Hangrutsche vor.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kita-Sanierungsprogramms der Stadt. Die Kosten haben sich im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz erhöht und betragen nun 3,34 Millionen Euro.