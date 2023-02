Baustelle in Erfurt führt zu Bus-Umleitung über Kaffeetrichter und Landtag

Erfurt. Eine Woche müssen die Fahrgäste einer Bus-Linie in Erfurt genau auf den Baustellenfahrplan schauen. Auch der Busbahnhof ist betroffen.

Aufgrund einer Baumaßnahme in der Clara-Zetkin-Straße kommt es von Montag, dem 13. Februar bis voraussichtlich Freitag, dem 17. Februar zu Einschränkungen auf der Bus-Linie 61. Während dieser Zeit verkehren die über Tannenwäldchen nach Egstedt fahrenden Fahrten der Bus-Linie 61 zwischen Busbahnhof und Samuel-Beck-Weg über Kaffeetrichter und Landtag / Stadion Nord. Die Haltestelle Rembrandtstraße kann stadtauswärts nicht bedient werden. Vom Tannenwäldchen in Richtung Busbahnhof besteht reguläre Linienführung. Es gilt ein Baufahrplan. Diesen gibt es unter www.evag-erfurt.de, an den Haltestellen, im Evag-Mobilitätszentrum und am Anger.