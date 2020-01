Erfurt. Es ist eines der größten Bauvorhaben der vergangenen Jahre in Erfurt: Wahrscheinlich Ende April starten die Bauarbeiten für den neuen P+R Platz im Erfurter Westen.

Bauvorbereitungen für P+R-Platz an der Messe starten in Erfurt

Wie die Stadtverwaltung Erfurt mitteilte, beginnen die Vorbereitungen für das Bauprojekt am 3. Februar. Voraussichtlich Ende April sollen dann die Bauarbeiten für den neuen P+R Platz Messe starten.

Den Angaben zufolge werden bis Ende Februar auf der knapp sieben Hektar großen Fläche Baumpflege- und Fällarbeiten durchgeführt. Das Areal umfasse – neben dem zukünftigen Parkplatz – auch das neue Regenrückhaltebecken am Eselsgraben.

Ein Teil der zu fällenden Bäume ist von der Rußrindenkrankheit betroffen. Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Im Gehölzsaum um die Fläche werden abgestorbene Bäume gefällt und Totholz herausgeschnitten. Die Zufahrten und künftigen Verkehrswege werden freigestellt. Ein Teil der Bäume sei durch Rußrindenkrankheit, Pilzbefall oder Trockenheit geschwächt und müsse gefällt werden. Der überwiegende Teil des Gehölzbestandes soll jedoch erhalten bleiben. An diesen Stellen finden lediglich Baumpflegearbeiten statt.

375 Pkw-Stellplätze entstehen auf Areal

Des Weiteren soll in einem Teil des Bereichs, der den entstehenden Caravanhafen umgibt, eine Streuobstwiese entstehen. „Dazu werden in dem vorhandenen Bestand die aufgewachsenen Waldbäume entfernt. Die vorhandenen Obstbäume werden geschnitten und durch neue Bäume ergänzt“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

375 Pkw-Stellplätze, ein Caravan-/Reisemobilhafen mit 48 Plätzen und Stellflächen für 51 Reisebussesollen bis zur Bundesgartenschau 2021 entstehen. Dadurch sollen nicht nur der Besucherverkehr zur Buga und zu Veranstaltungen in Erfurt entlastet werden, auch das Park-and-Ride-Angebot in der Landeshauptstadt wird grundlegend erweitert.

Mit dem Bau des Caravanhafens reagiere die Stadt Erfurt auf die schwierige innerstädtische Stellplatzsituation und den steigenden Trend mobilen Reisens.

