Begeisterung fürs Puppentheater Erfurt weitergeben

Vor 25 Jahren, im November 1995, wurde der Förderverein Theater Waidspeicher Erfurt e. V. von 25 Freunden des Puppentheaters gegründet. Was sie alle einte, waren Liebe und Leidenschaft für das Puppentheater, das einige von ihnen hier am Erfurter Theater Waidspeicher neu für sich entdeckten. Einer der Initiatoren, der von Anfang an im Förderverein dabei ist, ist der Erfurter Zahnarzt Christof Meyer. Er ist seit 1999 Vorsitzender des Vereins, setzt sich seitdem unermüdlich für das Theater Waidspeicher ein und steckt andere in der Stadt mit seiner Leidenschaft für die Puppenspielkunst an.

Die erste Begegnung mit Puppentheater hat ihn begeistert: „Ich war fasziniert, wie aus lebloser Materie Gebilde und kunstvolle Figuren geformt werden, und wie diesen von Leuten, die ihr Handwerk verstehen, Leben eingehaucht wird. Im Puppentheater eröffnete sich für mich eine neue Dimension, die ich aus dem Schauspiel nicht kannte.“

Ein Bindeglied zwischen Publikum und Künstlern

Neben der materiellen und ideellen Unterstützung des Theaters Waidspeicher ist es ein besonderes Anliegen des Fördervereins, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Erfurter Puppentheater zu begeistern. Der Förderverein versteht sich dabei als wichtiges Bindeglied zwischen Künstlern und Publikum. Seit der Gründung des Vereins hat sich die Mitgliederzahl inzwischen mehr als verdoppelt.

In 25 Jahren wurden dem Theater Waidspeicher durch den Verein über 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld konnten unter anderem die Neubestuhlung des Zuschauersaals im Jahr 2002, die Anmietung einer externen Probebühne, integrative Maßnahmen wie Vorstellungen in Gebärdensprache, die Anschaffung eines neuen Bühnenvorhangs und von Sitzerhöhungen für Kinder sowie theaterpädagogische Projekte ermöglicht werden. Der Förderverein beteiligte sich mit finanzieller Unterstützung am internationalen Puppentheaterfestival Synergura und an der Realisierung des Festwochenendes zum 40-jährigen Jubiläum des Puppentheaters im September 2019.

Auf Grund der Corona-Pandemie kann die für Ende November 2020 geplante Geburtstagsfeier des Fördervereins nicht stattfinden. Das Jubiläumsfest ist auf Juni 2021 verschoben. Christof Meyer blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Es ist sinnlos, auf bessere Zeiten zu warten, die besseren Zeiten warten auf uns. Auch Corona werden wir überstehen. Die Leuchtkraft des Erfurter Puppentheaters gehört genauso zu Erfurt wie der Dom oder die Krämerbrücke.“

Informationen zum Förderverein unter www.waidspeicher.de/förderverein