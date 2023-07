Begeisterung in nur zehn Minuten: Wo Erfurter mit ihren Tagebüchern konkurrieren

Erfurt. Wie mutig muss man sein, etwas aus seinem Tagebuch vorzulesen? Auf einer Erfurter Bühne wird das Projekt zum Wettstreit – bei dem allein das Publikum über den Titel entscheidet.

Mit dem Diary Slam geht es für das Haus Dacheröden auch in diesem Jahr wieder in einen der schönsten und schrägsten Abende des Jahres. Am Freitag, dem 21. Juli, ab 19.30 Uhr stellen sich mutige Männer und Frauen beim Diary Slam dem erwartungsfrohen Publikum. Sie lesen Texte, die schon vor Jahren, meist in ihrer frühen Jugend, entstanden.

Reisen, Liebeskummer oder tolle Konzertbesuche sind oft Thema

Es ist die neunte Auflage der wunderbaren Tradition. Dabei präsentiert sich der Diary Slam faktisch als kleines Geschwisterkind des beliebten Poetry Slam, eines modernen Dichterwettstreits oder Sängerkriegs, bei dem allerdings ausschließlich Texte aus Tagebüchern zum Vortrag kommen. Ob aufregender Konzertbesuch, Reiseerlebnisse oder der erste Liebeskummer, ob gesungen, gereimt oder gerappt, alle Themen und Texte sind willkommen. Hauptsache, sie sind selbst geschrieben.

Zehn Minuten Zeit, das Publikum zu begeistern

Jeder Lesende hat bis zu zehn Minuten Zeit, um seinen Text vorzulesen. Das Publikum entscheidet dann, welche Tagebuchschreiber es aus der Vorrunde bis ins Finale schafft. Der Abend wird von Fabian Hagedorn moderiert. Für die musikalische Untermalung sorgt in diesem Jahr Friederike.

Karten gibt es im Haus Dacheröden am Anger 37 und an der Abendkasse.