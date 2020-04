Erfurt. Zugreisende müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen auf der Strecke zwischen Erfurt und Nürnberg einstellen. Die Fahrzeiten verlängern sich dadurch zum Teil.

ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg ab Freitag wegen Bauarbeiten gesperrt

Bahnfahrgäste zwischen Erfurt und Nürnberg müssen über das Wochenende mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke München-Berlin werden Fernzüge zwischen der Thüringer Landeshauptstadt und der Frankenmetropole umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fahrzeiten verlängern sich so teils um bis zu 100 Minuten. Zudem entfallen Zwischenhalte in Lichtenfels, Bamberg und Erlangen. Das gilt von Freitag ab 22 Uhr bis einschließlich Montag, 22.00 Uhr, wie es hieß. Im gleichen Zeitraum werden auch alle Regionalzüge zwischen Bamberg und Lichtenfels durch Busse ersetzt.

Am darauffolgenden Wochenende ist eine weitere Sperrung der ICE-Strecke vom 24. bis 27. April geplant.

