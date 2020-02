Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Einsamkeit nicht wegschauen, sondern Zeit schenken

„Füreinander – Miteinander“ heißt ein Projekt, welches das Diakonie-Quartiersmanagement am Ringelberg im März 2019 startete. Ehrenamtliche spenden ihre Zeit und schenken Freude, begleiten Anwohner bei Einkäufen und Arztbesuchen oder sind einfach nur da und hören zu.

Zwei von ihnen sind Lilian Hanisch und Cornelius Henning, Schüler des Evangelischen Ratsgymnasiums. Seit Mai 2019 besuchen beide regelmäßig die Wohngemeinschaft Ringelberg im Diakonie-Quartiershaus. Gemeinsam gehen sie mit Bewohnern spazieren oder unterhalten sich über Schule, Urlaub und Familie. Fragt man nach der Motivation so finden sie, dass „es gut tut, Gutes zu tun“ und „dass es totalen Spaß macht, von dem Leben der Älteren zu hören“.

Die Bewohner erfahren andererseits einiges von den beiden, beispielsweise was junge Menschen heute so für Hobbys haben. Und da können Lilian und Cornelius Spannendes berichten, denn sie sind sehr aktiv. Lilian trainiert an einer Tanzschule. Cornelius singt im Kinder- und Jugendchor des Theaters Erfurt. Er wirkte in der Vorstellung „Don Pasquale“ mit.

Weitere ehrenamtliche Mitstreiter gesucht

Und was sagen Mitschüler zum Ehrenamt in der Altenpflege? „Na die finden das eher komisch, dass wir was mit Omis und Opis machen“, so Lilian. Cornelius hingegen meint: „Das ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Da sieht man manche Dinge ganz anders. Und irgendwie geht es uns vielleicht auch mal so, wenn wir in dem Alter sind. Es ist wichtig, sich in das Leben anderer hineinversetzen zu können und Verständnis für den anderen zu haben, vielleicht auch weil ich Schauspieler werden will.“ Für Lilian steht fest, dass sie beruflich was Soziales machen will. „Denn es gibt so viel Einsamkeit unter den Menschen, da kann ich nicht wegschauen.“

Wer sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich im Diakonie-Quartiersbüro am Ringelberg melden.

Kontakt: Christina Fette, Quartiersmanagement Diakonie-Quartiershaus am Ringelberg, Walter-Gropius-Straße 45