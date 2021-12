Bei Streit Mann in Erfurt mit Feuerlöscher besprüht und Feuerwehreinsatz ausgelöst

Die Erfurter Polizei und Feuerwehr mussten zu diesen Einsatz ausrücken.

Der Grund am Dienstagabend in die Maximilian-Welsch-Straße war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Arbeiter hatten sich in einer Wohnung gestritten. Ein 42-jähriger Mann hatte sich mit einem Feuerlöscher bewaffnet und seinen 39-jährigen Kontrahenten besprüht. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Durch den Einsatz des Feuerlöschers kam es zu einer Verqualmung. Dadurch wurde der Alarm im Haus ausgelöst und die Feuerwehr rückte an. Der 42-jährige Streithahn erhielt gleich mehrere Strafanzeigen.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Frau bei Straßenbahn-Notbremsung verletzt - 80-Jähriger verliert Tausende Euro