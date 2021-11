Bei Verkehrskontrolle gefälschte Impfausweise sichergestellt

Erfurt Während der Kontrolle hatten zwei E-Scooter-Fahrer im Alter von 24 und 25 Jahren die gefälschten Dokumente vorgelegt.

Bei der Kontrolle von zwei E-Scooter-Fahrern hat die Polizei in Erfurt gefälschte Impfausweise entdeckt. Während der Kontrolle hätten die beiden Fahrer im Alter von 24 und 25 Jahren am Dienstag die gefälschten Dokumente vorgelegt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach der Herkunft der Ausweise gefragt, hätten die jungen Männer angegeben, diese für 100 Euro gekauft zu haben. Die gefälschten Ausweise wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen den Angaben zufolge jetzt mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

