Beim Erfurter Bürger-Schützen-Corps ist Treffsicherheit gefragt

Erfurt. Das Bürger-Schützen-Corps Erfurt feiert 560. Geburtstag. Gefeiert wird mit Gästen auf dem Vereinsgelände in der Schützenstraße 6.

Das Bürger-Schützen-Corps Erfurt feiert in diesem Jahr seinen 560. Geburtstag im Rahmen des BSC-Schützenfestes 2023. Es beginnt offiziell am 20. August und lädt Bürgerinnen und Bürger aus Erfurt sowie Gäste aus nah und fern dazu ein. Die Eröffnung findet um 10 Uhr auf dem Vereinsgelände in der Schützenstraße 6 statt.

„Das 560. Jubiläum unseres Vereins ist ein bemerkenswerter Anlass, auf den wir mit Stolz zurückblicken“, sagt Sirko Brückner, Oberhauptmann (Vorsitzender) des Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463*1990 e.V.. „Unsere lange Geschichte spiegelt die Verbindung zwischen Tradition und Gemeinschaft wider. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns dieses Jubiläum zu feiern.“

Einer der ältesten Vereine der Stadt

Mit 560 Jahren Erfahrung ist das Bürger-Schützen-Corps Erfurt einer der ältesten Verein in Erfurt. Das Schützenfest, das in dieser Tradition steht, bietet nicht nur Vereinsmitgliedern, sondern auch allen Bürgern ab dem vollendeten 16. Lebensjahr eine Gelegenheit zur Teilnahme an spannenden Wettbewerben. „Die Teilnehmer werden die Chance haben, ihre Treffsicherheit und ihr Geschick unter Beweis zu stellen.“ sagt Pressesprecher Jens-Christian Porsch.

Dies können Sie am 20., 22., 24. und 26. August tun, so Porsch weiter. Oberbürgermeister Andreas Bausewein ist Schirmherr der Veranstaltung und wird zum Schützenball am 26. August. im Kaisersaal den Pokal an den Schützenkönig der Stadt Erfurt 2023 überreichen.

Das Bürger-Schützen-Corps wurde 1463 erstmals durch eine Einladung zu einem Preisschießen nach Nördlingen erwähnt. Der geschichtliche Eintritt unserer Heimatstadt Erfurt wird auf einer Urkunde des Heiligen Bonifatius aus dem Jahre 742 dokumentiert. Es ist aber erwiesen, dass die „erfordis“ schon wesentlich älter als große Siedlung existierten, da kein kleiner Ort als Bischofssitz in Frage käme.

Weitere Infos und Programmablauf unter www.bsc-erfurt.de.