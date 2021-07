Beim Kiffen erwischt und aggressiv reagiert - Baucontainer ausgeräumt - Betrunken auf E-Scootern

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Eine Fahrradstreife der Erfurter Polizei hat gestern Abend im Südpark einen 22-Jährigen dabei ertappt, wie er sich gerade einen Joint anzünden wollte. Als der junge Mann die Beamten erblickte, ließ er laut Polizeiangaben den Joint unter eine Bank fallen und wollte ihn kaputt treten. Er wurde von den Polizisten aufgefordert dies zu unterlassen.

Trotzdem zertrampelte der Betrunkene den Joint in dem Moment, als einer der Beamten ihn gerade aufheben wollte. Da sich der 22-Jährige daraufhin in Richtung des Polizisten bewegte und dieser mit einem Angriff zu rechnen hatte, wurde der Betrunkene mit einem Schlag abgewehrt.

Der Mann wurde immer aggressiver, so dass Verstärkung angefordert werden musste. Erst als weitere Kollegen eintrafen, beruhigte sich der 22-Jährige. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,8 Promille.

Baucontainer ausgeräumt

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben sich Diebe an einem Baucontainer im Erfurter Norden zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, gelangten sie über ein Fenster in den Container und stahlen alles, was nicht niet-und nagelfest war. So ließen die Langfinger u. a. Bekleidung, Essen und eine Mikrowelle mitgehen.

Betrunken auf E-Scootern unterwegs

Im Stadtgebiet von Erfurt haben Polizeibeamte in der Nacht auf Freitag drei betrunkene E-Scooter Fahrer festgestellt. Gegen 01.20 Uhr wurde laut Polizeiangaben ein 29-Jähriger kontrolliert. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von fast ein Promille.

Gut 90 Minuten später wurde ein Duo im Bereich des Juri-Gagarin-Rings auf E-Scootern festgestellt. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren pusteten jeweils über ein Promille. Gegen alle drei wurde Anzeige erstattet.

Auf E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren. Ab 0,5 Promille begeht man eine Ordnungswidrigkeit, ab 1,1 Promille macht man sich strafbar.

