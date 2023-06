Beim Rauchen eingeschlafen: 95-Jährige muss aus brennender Wohnung gerettet werden

Die Glut einer Zigarette hat in Erfurt offenbar einen Wohnungsbrand ausgelöst. (Symbolfoto)

Erfurt. Eine 95 Jahre alte Frau hat in Erfurt ihre Wohnung Brand gesteckt. Grund war ihr spätabendliches Laster.

Der Genuss einer spätabendlichen Zigarette wurde einer 95 Jahre alten Frau in Erfurt beinahe zum Verhängnis. In der Nacht zu Mittwoch schlief die ältere Dame beim Rauchen ein, wie die Polizei in einer Meldung schreibt. Wahrscheinlich fiel dabei Glut nach unten aufs Sofa und löste gegen 2.15 Uhr einen Brand aus.

Die Feuerwehr rettete die Frau über ein Fenster aus der Wohnung in der Gneisenaustraße. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Wohnung der Dame ist nun unbewohnbar, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Außerdem läuft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

